JFE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JFE hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 49,09 JPY. Im letzten Jahr hatte JFE einen Gewinn von 11,21 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 1 161,18 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 115,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at