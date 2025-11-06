JFE Holdings Aktie
WKN: 724564 / ISIN: JP3386030005
|
06.11.2025 07:21:12
JFE Earnings Decline In H1
(RTTNews) - JFE Holdings, Inc. (JFEEF, 5411.T), a Japanese steel, engineering, and trading company, on Thursday reported its profit declined in the first half of fiscal year 2025 compared with the previous year.
For the first half, profit declined to 26.68 billion yen from 42.49 billion yen in the previous year.
Earnings per share were 63.99 yen versus 40.20 yen last year.
Operating profit decreased to 45.76 billion yen from 69.79 billion yen in the prior year.
Revenue decreased to 2.23 trillion yen from 2.45 trillion yen in the previous year.
JFE is currently trading, 2.38% higher at 1,763 on the Tokyo Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JFE Holdings Inc.mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: JFE informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: JFE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: JFE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: JFE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: JFE informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu JFE Holdings Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JFE Holdings Inc.
|9,95
|1,02%