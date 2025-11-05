Ausblick: JFE informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

JFE wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 22,72 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,44 Prozent verringert. Damals waren 23,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,51 Prozent auf 1.158,90 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.239,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 133,28 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 144,43 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.693,72 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 4.859,65 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at