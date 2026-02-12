JGC legte Quartalsergebnis vor

JGC hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JGC -0,910 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,04 Prozent auf 1,20 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte JGC 1,30 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at