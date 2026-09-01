Jiangsu Aidea Pharmaceutical A legte Quartalsergebnis vor

Jiangsu Aidea Pharmaceutical A äußerte sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Jiangsu Aidea Pharmaceutical A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 187,8 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,6 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at