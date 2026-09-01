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01.09.2026 06:31:29
Jiangsu Aidea Pharmaceutical A legte Quartalsergebnis vor
Jiangsu Aidea Pharmaceutical A äußerte sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Jiangsu Aidea Pharmaceutical A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 187,8 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,6 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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