Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A präsentierte Quartalsergebnisse

Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A äußerte sich am 30.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CNY gegenüber 0,180 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 5,10 Milliarden CNY gegenüber 4,49 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at