Jiangsu New Energy Development A legte Quartalsergebnis vor

Jiangsu New Energy Development A hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 504,4 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 471,6 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at