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17.08.2026 06:31:29
Jico präsentierte Quartalsergebnisse
Jico hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 10,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Jico 36,15 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 39,31 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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