JIG-SAW,: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JIG-SAW, hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 17,29 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JIG-SAW, noch ein Gewinn pro Aktie von 10,12 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 902,1 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 848,6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at