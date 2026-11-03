Jilin Joinature Polymer A legte Quartalsergebnis vor

Jilin Joinature Polymer A hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97,8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at