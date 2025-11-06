Jindal Drilling Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jindal Drilling Industries hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 45,73 INR gegenüber 11,90 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,73 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,38 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at