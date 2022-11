Bild verfügbar bei: monika@prismapr.com

JLT VERSO™-Serie erhält Navis-Ready-Validierung für die neueste Version des Terminal-Betriebssystems Navis N4

Robuste und leistungsfähige Fahrzeugcomputer bestehen Revalidierungstests für den Einsatz mit dem führenden Hafen- und Terminal-Betriebssystem

Växjö, Schweden, 15. November 2022 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler zuverlässiger Computerlösungen für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, gibt bekannt, dass seine leistungsfähigen Fahrzeugcomputer der VERSO-Serie die Navis-Ready-Validierung für die neueste Version des Terminal-Betriebssystems Navis N4 erhalten haben. Diese Validierung unterstreicht die Tatsache, dass es sich bei der eigens für extrem raue Einsatzbedingungen entwickelten JLT VERSO-Serie um eine ideale mobile IT-Plattform für hochgradig anspruchsvolle Hafenbetriebe auf der ganzen Welt handelt.

Navis ist eine führende Marke von Kaleris mit Lösungen für die Hafen-, Terminal-, Reederei- und Schiffslogistik. Als führender Anbieter cloudbasierter Supply Chain Execution- und Visibility-Lösungen stellt Kaleris eine globale Plattform bereit, die Betriebsdaten zugänglich macht, Arbeitsabläufe vernetzt und die Transparenz erhöht, um so die komplette Lieferkette zu verbessern. Die Navis-Technologie spielt hierbei eine Schlüsselrolle, da sie die wichtigsten Knoten der globalen Lieferkette an die Kaleris-Plattform anbindet.

Die Revalidierung der VERSO-Serie kennzeichnet die Fortsetzung einer langjährigen Partnerschaft zwischen JLT und dem Navis Ready Program, die bereits 2015 begann und 2019 konsolidiert wurde. Seinerzeit konnte JLT als erster Hardwareanbieter sicherstellen, dass seine für das Hafensegment konzipierten robusten Computer über die folgenden fünf Jahre für den Einsatz mit den wichtigsten künftigen Releases von Navis N4 validiert sein würden. Für die Kunden bedeutete das ein zusätzliches Maß an Sicherheit und Vertrauen beim Erwerb von JLT-Terminals für ihr Navis-System.

Im Navis-Report heißt es dazu: "Diese [Validierung] stellt sicher, dass Kunden beim Kauf und bei der Zusammenarbeit mit Anbietern darauf vertrauen können, dass der Großteil der Integrationsarbeit bereits erledigt ist. Dabei helfen die im Navis Ready Validation Report enthaltenen Informationen den Kunden, das erreichte Maß an Integration und die mit einem Anbieter bestehenden Möglichkeiten einzuschätzen.”

Als erfahrener Hersteller von robusten IT-Lösungen für Hafen-Anwendungen bietet JLT seinen Kunden und Interessenten weitreichende Unterstützung und Informationen zu Fragen rund um das Thema IT für den Hafensektor. Unter anderem gibt es den beliebten Port Guide mit dem Titel "Five ways to make IT your port’s hero, not its headache", der auf Englisch und Spanisch kostenlos zum Download verfügbar ist.

Weitere Informationen über JLT Mobile Computers sowie die Produkte und Lösungen des Unternehmens finden Sie auf jltmobile.com.

Über das Navis Ready Partner Program

Das Navis Ready Partner Program ist ein Testprogramm zur Validierung von Handheld-Geräten und anderen Hardwaretechnologien für Schiffs-Containerterminals. Das Programm stellt sicher, dass die Hardware eines Anbieters sowie das Systemverhalten in der Integrationsumgebung mit bestimmten Versionen des Navis N4 Terminal-Betriebssystems (Terminal Operating System, TOS) getestet und integriert wurden.

Über Kaleris

Kaleris ist ein führender Anbieter cloudbasierter Supply Chain Execution- und Visibility-Lösungen. Viele der weltweit größten Marken setzen bei geschäftskritischen Technologien für das Yard- und Transportmanagement, Instandhaltung und Reparatur, Terminal-Betriebssysteme sowie Reederei- und Schiffslösungen auf Kaleris. Durch Konsolidierung der Supply Chain Execution-Software über die wichtigsten Knoten und Verkehrsträger hinweg, beseitig Kaleris die weißen Flecken und Datenlücken, die zu Reibungsverlusten und Effizienzeinbußen in den weltweiten Lieferketten führen.

Über JLT Mobile Computers

Zuverlässige Leistung, weniger Ärger. JLT Mobile Computers ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Computergeräten für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Mehr als 25 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung haben JLT zum Maßstab für robuste Computer werden lassen, mit herausragender Produktqualität und fachkundigem Service. Die Lösungen und der Support von JLT bieten den Kunden in Lagerhaltung, Gütertransport, Fertigung, Bergbau, Hafen- und Landwirtschaft einen reibungslosen Geschäftsablauf. Mit Niederlassungen in Schweden, Frankreich und den USA, die durch ein breites Netz von Vertriebspartnern in lokalen Märkten ergänzt werden, ist JLT weltweit aktiv. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und die Aktie ist seit 2002 an der Nasdaq First North Growth Market-Börse unter dem Symbol JLT notiert. Aktuell fungiert Eminova Fondkommission AB als Certified Adviser. Weitere Informationen finden Sie unter www.jltmobile.com.

