09.02.2026 06:31:29
JMS legte Quartalsergebnis vor
JMS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 3,52 JPY gegenüber 19,11 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat JMS 16,76 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,81 Milliarden JPY umgesetzt worden.
