Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie

Joby Aviation Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007

06.11.2025 15:33:11

Joby Aviation (JOBY) Q3 2025 Earnings Transcript

Image source: The Motley Fool.Need a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comJoby Aviation (NYSE:JOBY) marked a major milestone by commencing power-on testing of its first FAA TIA aircraft, indicating close proximity to the final certification stage. Management confirmed that all five TIA test aircraft are progressing in parallel, and that manufacturing output has significantly increased in 2025 to meet accelerating demand in U.S. and international markets, particularly in Dubai. The company’s autonomy program demonstrated substantial operational maturity with thousands of autonomous flight miles logged and forged a partnership with NVIDIA for future upgrades. A hybrid-electric aircraft entered ground testing for defense applications and is positioned to compete for Department of War procurement. Quarter revenue was dominated by Blade, now integrated into Joby’s route network, but legacy Agility Prime defense revenue will not continue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

