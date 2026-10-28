John Marshall Bank Aktie
WKN DE: A2DLT0 / ISIN: US47804G1031
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28.10.2026 13:46:33
John Marshall Bancorp, Inc. Profit Rises In Q3
(RTTNews) - John Marshall Bancorp, Inc. (JMSB) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $7.51 million, or $0.53 per share. This compares with $5.39 million, or $0.38 per share, last year.
Excluding items, John Marshall Bancorp, Inc. reported adjusted earnings of $7.77 million or $0.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.1% to $18.06 million from $16.25 million last year.
John Marshall Bancorp, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.51 Mln. vs. $5.39 Mln. last year. -EPS: $0.53 vs. $0.38 last year. -Revenue: $18.06 Mln vs. $16.25 Mln last year.
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