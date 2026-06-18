John Wiley Sons A legte Quartalsergebnis vor

John Wiley Sons A hat am 16.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,25 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat John Wiley Sons A mit einem Umsatz von insgesamt 447,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 442,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,21 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,16 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,68 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at