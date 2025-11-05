Johnson Controls International Aktie

Johnson Controls International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 13:29:30

Johnson Controls Inc Bottom Line Declines In Q4, Misses Estimates

(RTTNews) - Johnson Controls Inc (JCI) revealed a profit for fourth quarter that Dropped, from last year and missed the Street estimates.

The company's bottom line came in at $267 million, or $0.42 per share. This compares with $536 million, or $0.80 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $1.2 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 3.1% to $6.442 billion from $6.248 billion last year.

Johnson Controls Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $267 Mln. vs. $536 Mln. last year. -EPS: $0.42 vs. $0.80 last year. -Revenue: $6.442 Bln vs. $6.248 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Johnson Controls International PLCmehr Nachrichten

Analysen zu Johnson Controls International PLCmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Johnson Controls International PLC 105,42 -0,11% Johnson Controls International PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen