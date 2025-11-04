Johnson Controls International Aktie
Ausblick: Johnson Controls International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Johnson Controls International wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD gegenüber 0,950 USD im Vorjahresquartal.
14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,25 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,33 Milliarden USD aus.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,71 USD je Aktie, gegenüber 2,52 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 23,48 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 22,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
