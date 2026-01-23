Johnson Johnson CDR Cibc gab am 21.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,28 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Johnson Johnson CDR Cibc 34,25 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,49 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,770 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 131,27 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Johnson Johnson CDR Cibc einen Umsatz von 121,68 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at