Joshin Denki legte Quartalsergebnis vor

Joshin Denki hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 91,04 JPY. Im letzten Jahr hatte Joshin Denki einen Gewinn von 19,50 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Joshin Denki in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 112,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 99,74 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at