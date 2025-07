JPMorgan-Aktie höher: Riesiger Aktienrückkauf und erhöhte Quartalsdividende

Die US-Bank JPMorgan will für 50 Milliarden US-Dollar (42,6 Mrd Euro) eigene Aktien zurückkaufen.

Der Verwaltungsrat habe ein entsprechendes Rückkaufprogramm beschlossen, teilte das Geldhaus am Dienstagabend nach Börsenschluss in New York mit. Außerdem solle die Quartalsdividende für das dritte Jahresviertel von zuletzt 1,40 Dollar auf 1,50 Dollar je Aktie steigen. Die JPMorgan -Aktie legte im nachbörslichen Handel um 0,8 Prozent zu.

Im NYSE-Handel geht es für die Papiere von JPMorgan zeitweise um 0,14 Prozent aufwärts auf 290,82 US-Dollar.

