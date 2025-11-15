Bayerische Motoren Werke Aktie
Jubel in den Straßenschluchten Macaus: BMW Road Racer feiern Dreifachsieg.
+++ 57. Auflage des prestigeträchtigen Macau Motorcycle Grand Prix auf dem spektakulären Guia Circuit. +++ Davey Todd mit dominantem Sieg auf der BMW M 1000 RR. +++ Peter Hickman und Erno Kostamo komplettieren reines BMW Podium. +++ Insgesamt sechs BMW M 1000 RR in den Top-10. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
