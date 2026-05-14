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14.05.2026 06:31:29
Juki: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Juki hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Juki ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 131,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 12,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 150,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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