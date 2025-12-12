Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
|
12.12.2025 13:21:19
Julius-Bär-Chefstratege rechnet 2026 mit ruhigerem Fahrwasser
Christian Gattiker, der Chefstratege und Leiter des Research bei Julius Bär, ist für das kommenden Jahr verhalten optimistisch. Nach dem turbulenten Jahr 2025 wird ein etwas ruhigeres Fahrwasser erwartet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
