Jungheinrich-Aktie fester: Jungheinrich setzt mehr um und verzeichnet besseren Auftragseingang - Dividende erhöht

Beim Gewinn blieb der Gabelstaplerhersteller aber hinter den Schätzungen von Analysten zurück. Die Dividende will das Unternehmen wie erwartet auf 0,75 Euro je Aktie von 0,68 Euro im Vorjahr erhöhen.

Der Umsatz stieg laut Mitteilung 2023 um gut 16 Prozent auf 5,546 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) steigerte der Gabelstaplerhersteller um gut 11 Prozent auf 430 Millionen Euro, die Marge sank entsprechend auf 7,8 Prozent von 8,1 Prozent im Vorjahr. Der Auftragseingang kletterte um 9 Prozent auf 5,238 Milliarden Euro.

Analysten haben dem Unternehmen im Konsens nur einen Umsatz von 5,348 Milliarden zugetraut, beim EBIT aber 439 Millionen Euro erwartet. Beim Ordereingang wurde nur mit 5,168 Milliarden Euro gerechnet.

Im neuen Jahr sieht Jungheinrich die EBIT-Marge zwischen 7,6 und 8,4 Prozent.

Baader Bank hält an Kursziel fest

Die Baader Bank hat Jungheinrich nach Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Logistikdienstleister habe mit einem starken Umsatzwachstum, einer knapp unter den Erwartungen liegenden operativen Ergebnismarge (Ebit) und einem exzellenten Barmittelzufluss die eigenen sowie die Marktprognosen mindestens erreicht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2024 liege über den Konsensschätzungen. Rothenaicher kündigte an, seine Prognosen für 2024 und 2025 zu erhöhen. Wahrscheinlich werde dann auch das Kursziel steigen. Die Bewertung erscheine attraktiv.

Die Jungheinrich-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,61 Prozent auf 34,66 Euro. (END) Dow Jones Newswires

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)