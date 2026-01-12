JUNTENDO präsentierte Quartalsergebnisse

JUNTENDO hat am 09.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -22,30 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JUNTENDO ein EPS von -15,070 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,69 Prozent auf 10,15 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at