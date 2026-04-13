JUNTENDO präsentierte Quartalsergebnisse

JUNTENDO lud am 10.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 92,86 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -34,990 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,38 Prozent auf 9,41 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 44,550 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 18,82 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,01 Prozent auf 43,04 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte JUNTENDO 44,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at