Justify Capital legte Quartalsergebnis vor

Justify Capital hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 21,1 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at