JUSTSYSTEMS legte Quartalsergebnis vor

JUSTSYSTEMS äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

JUSTSYSTEMS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 60,00 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 49,22 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 12,57 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at