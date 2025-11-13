JX zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JX lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -4,190 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,32 Prozent zurück. Hier wurden 2 821,95 Milliarden JPY gegenüber 3 182,11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at