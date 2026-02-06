|
K C Tech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
K C Tech hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 751,17 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K C Tech noch ein Gewinn pro Aktie von 2904,00 KRW in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat K C Tech 176,10 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 217,97 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3812,17 KRW beziffert, während im Vorjahr 3902,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat K C Tech in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 797,34 Milliarden KRW im Vergleich zu 738,49 Milliarden KRW im Vorjahr.
