K92 Mining präsentierte Quartalsergebnisse

K92 Mining stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,48 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte K92 Mining 0,270 CAD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat K92 Mining 244,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 167,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at