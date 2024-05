Kaili Catalyst and New Materials A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kaili Catalyst and New Materials A stellte am 30.04.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 38,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 492,4 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 303,0 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at