Kaiser Aluminum CorpShs Aktie
WKN DE: A0J4J3 / ISIN: US4830077040
|
27.10.2025 13:19:32
Kaiser Aluminum Proposes $500 Mln Sr. Notes Offering
(RTTNews) - Kaiser Aluminum Corporation (KALU) on Monday said it plans to offer $500 million of senior notes due 2034 in a private offering.
The company said it intends to use the net proceeds from the offering to redeem all outstanding amounts of its existing 4.625% senior notes due 2028.
