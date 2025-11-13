KAJIMA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KAJIMA hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KAJIMA 0,250 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,90 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4,75 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at