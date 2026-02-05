Kakakucom legte Quartalsergebnis vor

Kakakucom präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 156,0 Millionen USD – ein Plus von 16,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kakakucom 133,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at