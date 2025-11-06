KakaoBank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KakaoBank hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 233,55 KRW gegenüber 261,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

KakaoBank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 764,66 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 745,91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 249,61 KRW je Aktie sowie einen Umsatz 359,32 Milliarden KRW prognostiziert.

Redaktion finanzen.at