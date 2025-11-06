Kalyani Steels: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kalyani Steels hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 14,33 INR, nach 15,44 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Kalyani Steels mit einem Umsatz von insgesamt 4,56 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,32 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at