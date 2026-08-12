KANAME KOGYO präsentierte Quartalsergebnisse

KANAME KOGYO hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,14 JPY gegenüber 23,56 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KANAME KOGYO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,74 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at