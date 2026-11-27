Kane Biotech präsentierte in der am 25.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Umsatzseitig wurden 0,1 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kane Biotech 0,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at