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15.05.2026 06:31:29
KANEMITSU präsentierte Quartalsergebnisse
KANEMITSU hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 39,74 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 29,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat KANEMITSU mit einem Umsatz von insgesamt 2,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,95 Prozent verringert.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 145,30 JPY, nach 105,72 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,70 Prozent auf 11,12 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 11,04 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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