Kaneshita Construction: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kaneshita Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3,11 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -10,460 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kaneshita Construction 2,06 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at