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10.08.2026 06:31:29
Kaneshita Construction präsentierte Quartalsergebnisse
Kaneshita Construction ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kaneshita Construction die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 73,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -4,780 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Kaneshita Construction im vergangenen Quartal 2,15 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kaneshita Construction 1,55 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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