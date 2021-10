Kanzler Sebastian Kurz tritt zurück - Schallenberg übernimmt

Am Vortag hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einen Rücktritt noch abgelehnt. In einer Stellungnahme um 19.30 kündigte er nun den Rückzug an. Kurz wechselt als Klubchef der ÖVP in den Nationalrat. Ein Schuldeingeständnis bedeutet diese Ankündigung nicht. Kurz bezeichnete die Vorwürfe gegen ihn neuerlich als falsch. Kurz begründete seinen Abgang damit, dass er Monate des Chaos und des Stillstands vermeiden wolle.

Zuvor hatten sich die Regierungsmitglieder seiner Partei zu einer Sitzung zusammengefunden. Vorübergehend die Kanzlerschaft übernehmen wird Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP)

Unbeeindruckt von Korruptionsvorwürfen und Rücktrittsforderungen hielt Kurz am Freitag noch an seinem Amt fest. Er und seine Partei seien "handlungsfähig und vor allem auch handlungswillig", sagte Kurz am Freitagabend in einem kurzfristig angekündigten Statement im Kanzleramt. Zuvor hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen alle politischen Akteure aufgefordert, jetzt an das Wohl des Landes und nicht an eigene Interessen zu denken. "Österreich kann sich jetzt keine Egoismen leisten", sagte das Staatsoberhaupt in einer kurzen Rede an die Nation. Wien

