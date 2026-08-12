KAPPA CREATE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KAPPA CREATE hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -15,51 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KAPPA CREATE ein EPS von 6,71 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 17,75 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at