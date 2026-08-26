Traffic.com Aktie
WKN DE: A0HM50 / ISIN: US8927171095
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26.08.2026 10:23:50
Kapsch TrafficCom steigert Umsatz und ist operativ positiv
Der Umsatz von Kapsch TrafficCom steigt auf 105,2 Millionen Euro. Hohe Schulden und die laufende Restrukturierung belasten weiterWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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