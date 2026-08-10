Katakura Co-op Agri legte Quartalsergebnis vor

Katakura Co-op Agri hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 19,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,53 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Katakura Co-op Agri mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,63 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at