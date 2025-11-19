Tower Semiconductor LtdShs Aktie
WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792
|
19.11.2025 16:34:52
Katamaran Capital Loads Up on Tower Semiconductor Stock, Buying 74,000 Shares
Katamaran Capital LLP disclosed a new position in Tower Semiconductor Ltd. (NASDAQ:TSEM). According to a filing released by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) on November 06, 2025, Katamaran Capital LLP initiated a new position in Tower Semiconductor Ltd. during the third quarter. The fund reported holding 73,635 shares with a market value of $5.32 million. The new position represents 4.86% of Katamaran Capital’s 13F assets under management as of Q3 2025Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tower Semiconductor LtdShsmehr Nachrichten
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Tower Semiconductor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: Tower Semiconductor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)