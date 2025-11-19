Tower Semiconductor LtdShs Aktie

Tower Semiconductor LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792

19.11.2025 16:34:52

Katamaran Capital Loads Up on Tower Semiconductor Stock, Buying 74,000 Shares

Katamaran Capital LLP disclosed a new position in Tower Semiconductor Ltd. (NASDAQ:TSEM). According to a filing released by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) on November 06, 2025, Katamaran Capital LLP initiated a new position in Tower Semiconductor Ltd. during the third quarter. The fund reported holding 73,635 shares with a market value of $5.32 million. The new position represents 4.86% of Katamaran Capital’s 13F assets under management as of Q3 2025Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
