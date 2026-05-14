14.05.2026 06:31:29

KAWADA TECHNOLOGIES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KAWADA TECHNOLOGIES hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 89,29 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 58,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 31,55 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 31,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 168,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 214,32 JPY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,45 Prozent auf 115,03 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 132,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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