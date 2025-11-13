Kawai Musical Instruments Manufacturing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kawai Musical Instruments Manufacturing hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,18 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kawai Musical Instruments Manufacturing ein EPS von -14,270 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,22 Prozent zurück. Hier wurden 17,40 Milliarden JPY gegenüber 18,55 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at